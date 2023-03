Morínigo projeta Clássico-Rei da final do Cearense: "É outro jogo, totalmente diferente"

Após vitória no Clássico-Rei, o Ceará já tem outro encontro marcado diante do Fortaleza. As equipes se enfrentam neste sábado, 1º, desta vez em duelo válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Tricolor do Pici, o técnico Morínigo afirmou que agora o foco é na recuperação dos jogadores. Ele também salientou que será um jogo totalmente diferente e o time precisa manter a calma e a tranquilidade.

“Já falamos no vestiário de manter a calma e a tranquilidade. É outro jogo, totalmente diferente com os mesmos protagonistas. Agora vamos recuperar, não me perguntem como eu vou fazer já estamos na quinta. Em dois dias estamos jogando. É difícil, não é fácil para os dois. O Fortaleza ainda tem uma competição a mais e é mais difícil ainda para eles”, destacou.

“É descansar, procurar recuperar e pensar bem no que vamos fazer. Temos jogadores cansados e jogadores com problemas respiratórios. Temos que analisar bem o que vamos fazer no sábado”, completou.

O confronto de ida acontecerá às 16 horas, com mando de campo do Leão. O duelo decisivo de volta está marcado para o dia 8, um sábado, no mesmo horário. O palco das duas partidas será a Arena Castelão.

O Ceará venceu o Fortaleza pela terceira vez consecutiva em 2023. A equipe de Gustavo Morínigo levou a melhor sobre o Leão e venceu pelo placar de 3 a 2 na noite desta quarta-feira, 29, na Arena Castelão. Com o triunfo, o Vovô garantiu vaga na final da Copa do Nordeste.



