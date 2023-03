Ceará chega à terceira final nas últimas quatro edições de Copa do Nordeste

O Alvinegro foi finalista nas edições de 2020 e 2021 do torneio e volta a disputar a decisão da competição nesta temporada

O Ceará superou o Fortaleza por 3 a 2 pela semifinal da Copa do Nordeste e chega à final pela terceira vez nas últimas quatro edições do torneio. O Vovô enfrentará o vencedor de Sport Recife e ABC na decisão e vai em busca do segundo título nesse período e o terceiro da sua história.

O Alvinegro foi finalista nas edições de 2020 e 2021. Na primeira, o os cearenses ganharam do Bahia nos dois jogos e se sagrou bicampeão do torneio. Na temporada seguinte, as equipes reeditaram a final e o tricolor baiano levou a melhor, vencendo nos pênaltis em plena Arena Castelão.

