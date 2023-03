Semifinal entre Sport e ABC pela Copa do Nordeste é suspensa por chuvas

O jogo foi suspenso aos 16 minutos do segundo tempo; partida é remarcada para as 15 horas desta quinta-feira

O Ceará terá que aguardar até as 15 horas desta quinta-feira, 30, para conhecer o adversário na decisão da Copa do Nordeste. Isso porque o duelo entre Sport e ABC pela outra semifinal foi paralisado pelas fortes chuvas que alagaram o gramado da Ilha do Retiro.

O Sport vencia pelo placar de 1 a 0 até os 16 minutos do segundo tempo, quando o árbitro interrompeu a partida devido às más condições de jogo. O juiz realizou duas pausas de 30 minutos para avaliar o campo e decidiu suspender o confronto.

O regulamento da competição prevê que os jogos suspensos sob essas circunstâncias até os 30 minutos do segundo tempo deverão ser complementados no dia seguinte, às 15 horas. Portanto, as duas equipes jogarão os 29 minutos restantes mais os possíveis acréscimos para definir quem avançará para a final do torneio.

