Ceará faz treino aberto antes de Clássico-Rei

O Ceará realizará treino aberto para a torcida nesta terça-feira, 28, antes do Clássico-Rei pela Copa do Nordeste. A notícia foi divulgada nas redes sociais do clube. O Vovô encara o Fortaleza na quarta-feira, 29, pela semifinal do torneio, na Arena Castelão.

O treino será realizado no CT de Porangabuçu e os portões serão abertos a partir de 17h45min.

Hoje é dia TREINO ABERTO! #VemPraSede apoiar o Vozão!



Abertura de portões a partir de 17h45. #CearáSC #Vozão pic.twitter.com/69o2c0qC47 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine March 28, 2023

Tradição pré-Clássico

O treino aberto antes de um Clássico-Rei tem se tornado tradição no Ceará. No confronto pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o Alvinegro também recebeu os torcedores para acompanharem a atividade e realizarem a festa. O time correspondeu em campo no dia seguinte, batendo o arquirrival por 2 a 0.

Antes do jogo pela Copa do Brasil 2022, o Ceará também convocou a torcida para incentivar os atletas no jogo decisivo. Naquela ocasião, o Alvinegro precisava vencer o rival por, pelo menos, dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. A equipe, contudo, ganhou por 1 a 0 e terminou eliminada do torneio.

Sobre o assunto Ceará acerta empréstimo do lateral-direito Igor Inocêncio ao Avaí

Erick, do Ceará, é líder em assistências entre jogadores das Séries A e B do Brasileiro

Com retorno de Vitor Gabriel, Ceará inicia preparação para Clássico-Rei

Tags