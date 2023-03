Ceará anuncia treino aberto na véspera do Clássico-Rei pelo Nordestão

O Ceará já iniciou os preparativos para o Clássico-Rei deste domingo, 5. Na Arena Castelão, o Vovô enfrenta o rival Fortaleza em jogo da sexta rodada da Copa do Nordeste 2023. As equipes se enfrentam às 18h30 em uma partida que deve atrair grande público.

A torcida alvinegra, inclusive, poderá prestigiar e apoiar a equipe na véspera do confronto. Através de um post nas redes sociais, o clube convocou seus torcedores para acompanharem o treino de apronto do time, que será realizado no sábado, 4. A atividade terá início às 17h e será realizada no CT de Porangabuçu.

Vivendo boa fase na temporada, o Vovô chega para o duelo com uma sequência de nove jogos sem ser derrotado. A última derrota da equipe ocorreu no dia 22 de janeiro, quando enfrentaram o Ferroviário, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Naquela oportunidade, o Tubarão venceu por 3 a 0.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde então, foram sete vitórias conquistadas, sendo uma delas contra o próprio Fortaleza, e dois empates. Ao todo, o time de Gustavo Morínigo marcou 23 gols e sofreu oito no período. Ciente da importância de um clássico, o treinador avaliou o jogo como “alto nível”.



"Sabemos que clássico é diferente. São jogos que não importa a posição do time. São jogos de alto nível. É importante ganhar para os jogadores, o clube e para continuarmos o trabalho", disse.

Tags