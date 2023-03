Com 100% de aproveitamento, Ceará segue invicto como mandante em 2023

Alvinegro do Porangabuçu soma nove vitórias em nove partidas atuando em seus domínios nesta temporada

Com o triunfo diante do Sergipe, o Ceará acumulou mais uma marca positiva nesta temporada. O Alvinegro do Porangabuçu chegou a nove jogos de invencibilidade em 2023. Neste recorte, o time comandado por Gustavo Morínigo possui ainda 100% de aproveitamento.

Nesta temporada, o ataque alvinegro tem sido determinante para os bons resultados da equipe. Ao todo, foram 40 gols marcados e 17 sofridos em 18 jogos disputados. Levando em consideração apenas os jogos em casa, o time anotou 23 tentos e foi vazado somente quatro vezes.

Com a vitória do Vovô, a Copa do Nordeste voltará a ter um Clássico-Rei em uma de suas semifinais, após três anos. O duelo entre alvinegros e tricolores será realizado ainda nesta semana, os clubes aguardam apenas a divulgação da data por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Veja jogos como mandante do Ceará em 2023

Ceará x Pacajus: 4 a 0 - Campeonato Cearense



Ceará x Maracanã: 2 a 1 - Campeonato Cearense



Ceará x Sampaio Corrêa: 2 a 0 - Copa do Nordeste



Ceará x Fortaleza: 2 a 1 - Campeonato Cearense



Ceará x Sport: 3 a 2 - Copa do Nordeste



Ceará x Fortaleza: 2 a 0 - Copa do Nordeste



Ceará x Iguatu: 2 a 0 - Campeonato Cearense



Ceará x Atlético-BA: 3 a 1 - Copa do Nordeste



Ceará x Sergipe: 3 a 1 - Copa do Nordeste



