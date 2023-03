Morínigo celebra vitória e projeta maratona de Clássicos-Rei: "Atenção e entusiasmo"

Com a classificação do Ceará à semifinal do Nordestão, Vovô e Leão serão adversários em três ocasiões, uma pelo torneio regional e duas no Campeonato Cearense, onde protagonizam a disputa pelo título

O treinador Gustavo Morínigo reconheceu, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Sergipe, que o Ceará teve alguns momentos de dificuldade ao longo da partida, mas que, neste tipo de situação, o mais importante é conquistar a vitória. Com o triunfo, o Vovô confirmou a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, superando assim a campanha do ano passado.

“Gosto mais de avaliar o time de maneira geral. Se um setor não joga bem, é o time que não joga bem. Previmos antes do jogo que o Sergipe iria pressionar nosso lado direito com bolas longas e nos surpreenderam em vários momentos. Ficaram também em meio aos nossos volantes centrais, e com isso perdemos um pouco da pegada. Quando o time precisou jogar um pouco mais, acho que nos portamos melhor. Mas o que vale é a vitória, nem sempre vamos jogar bem, nem sempre vamos jogar mal, mas vamos sempre buscar ganhar, e isso é importante”, avaliou.

Sobre o assunto Luvannor volta a marcar e fala em superar desconfiança do torcedor: "Eu abracei o clube"

Ceará vence Sergipe e enfrenta o Fortaleza na semifinal do Nordestão

Na semifinal, o Vovô terá como adversário o Fortaleza, confronto que também acontecerá em duas oportunidades no Campeonato Cearense, já que as equipes decidirão o título estadual. Desta forma, o Clássico-Rei contará com uma “maratona” de embates, totalizando três duelos entre Vovô e Leão em um curto espaço de tempo. Neste ano, os clubes fizeram dois jogos e o Alvinegro venceu ambos.

“São dois times que já se conhecem. Falar de clássico é muito do que se vive a partir de agora. Inclusive, antes desse jogo, nós tivemos que focar no Sergipe e foi difícil ter a concentração e atenção de todos. Para a torcida, a imprensa, os jogadores e nós, é uma festa (o clássico). Esperamos que siga sendo uma festa e que não ocorra coisas desagradáveis fora. Temos que lembrar que é futebol e a rivalidade é sempre dentro de campo. Que tenhamos atenção e entusiasmo, com todo respeito que sempre tratamos nossos adversários”, disse.