Partida entre Ceará e Atlético-BA, pela Copa do Nordeste, muda para o PV

Mudança foi feito por solicitação do clube mandante, que é o Ceará. Data e horário seguem os mesmos por se tratar de rodada final com jogos em paralelo

O Ceará vai voltar ao estádio Presidente Vargas na próxima quarta-feira, 22, para jogar a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogo contra o Atlético-BA saiu do Castelão, a pedido do próprio Alvinegro.

O horário das 21h30min está mantido, assim como a data do duelo, por se tratar de uma rodada toda em paralelo. O Vovô ainda não está confirmado matematicamente na próxima fase do Nordestão, mas pode confirmar vaga nas quartas de final já neste sábado, 18, se o Santa Cruz não ganhar do Sport no clássico pernambucano.

De toda forma, para não depender de ninguém, o Ceará precisa apenas empatar com o Atlético-BA na quarta para avançar e com uma vitória garante a primeira colocação do Grupo B sem se preocupar com nenhum outro resultado.

