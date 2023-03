Fase semifinal do Campeonato Cearense contará com VAR Light

O VAR Light é permitido pela FIFA e conta com um equipamento mais básico. a comissão de arbitragem da FCF já designou as escalas e a tecnologia contará com um VAR e um AVAR

As semifinais do Campeonato Cearense vão contar com uma versão light do árbitro de vídeo. A tecnologia será utilizada nas quatro partidas desta etapa do certame com menos câmeras e menos pessoas na operação.

O VAR Light é permitido pela FIFA e conta com um equipamento mais básico. Além das três partidas no Castelão, o jogo no Morenão, entre Iguatu e Ceará, também contará com o árbitro de vídeo.

Para os jogos de ida da semifinal do Estadual, a comissão de arbitragem da FCF já designou as escalas e a tecnologia contará com um VAR e um AVAR, além de um observador de VAR indicado pela CBF. O mínimo de câmeras a ser utilizado são quatro.



