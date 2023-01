Visando o Guarani, Ceará viaja para Juazeiro do Norte na manhã deste sábado

Confronto entre Vovô e Leão do Mercado acontecerá no domingo, 15, às 17h, na Arena Romeirão

Próximo da estreia em 2023, o Ceará realizou seu penúltimo treinamento de pré-temporada nesta sexta-feira, 13. No domingo, 15, o time alvinegro encara o Guarani, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. A partida será realizada às 17h.

Sob o comando de Gustavo Morínigo, o elenco assistiu um vídeo apresentado pela comissão técnica, participaram de uma ativação na academia e depois foram ao campo.

O treinador paraguaio dividiu o plantel em dois grupos: uma parte repetiu jogadas de bolas paradas, enquanto o restante dos jogadores fez trabalhos de finalização.

O Vovô viaja para Juazeiro do Norte na manhã deste sábado, 14, e realizará, no CT do Icasa, o último treino antes da partida contra o Guarani. O jogo é válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense de 2023.

Foco no título

De acordo com o goleiro Richard, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta, 13, o objetivo do clube no campeonato estadual deste ano é conquistar o troféu.

"O objetivo maior é conquistar, ser campeão (Estadual). A gente precisa conquistar o máximo de títulos possíveis, isso é o que importa, é o que fica na história", disse.

A última vez que o Vovô venceu o Cearense foi em 2018, quando superou o arquirrival Fortaleza na decisão por pênaltis.

