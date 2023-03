Ceará convoca reunião do Conselho para apresentar acordo da Liga Forte Futebol

Objetivo do encontro é que os conselheiros aptos para voto aprovem ou não a adesão do Alvinegro de Porangabuçu como membro na Liga Forte Futebol

O presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, José Barreto de Carvalho Filho, convocou uma reunião extraordinária, em caráter de urgência, para apresentar o acordo e a adesão do Alvinegro de Porangabuçu na Liga Forte Futebol. O encontro, que acontece no próximo dia 21, é destinado aos conselheiros que estiverem em condição de voto.



O objetivo da reunião é promover uma votação entre os conselheiros para aprovação ou não da adesão do Ceará como membro da Liga Forte Futebol, que tem como principal proposta uma divisão mais justa de cotas de transmissão, utilizando como base o modelo da Premier League: 45% igualitário, 30% de performance esportiva e 25% pelo apelo comercial.

Sobre o assunto Clima pós-eliminação, pênaltis e Iguatu: Richardson fala antes de decisão no Cearense

Vina manda recado para Erick Pulga, que negocia com Ceará: "Em breve no nosso"

Léo Simão apita Ceará x Iguatu pela semifinal do Campeonato Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reunião ocorrerá de maneira presencial com primeira convocação às 19h com o quórum de metade mais um dos membros do Conselho Deliberativo e segunda convocação às 19h30 com qualquer número de membros.

Investimento bilionário

Em reunião realizada no dia 6 de fevereiro, os clubes que compõem a Liga Forte Futebol (LFF), dentre eles Ceará e Fortaleza, assinaram um acordo de investimentos com a empresa brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti Asset Management.



O montante negociado com os investidores foi de R$ 4,85 bilhões para uma liga de 40 clubes. Caso a adesão seja apenas pelas agremiações que já fazem parte da LFF, ou seja, 26 times, o valor cai para R$ 2,3 bilhões.



Com a assinatura, ficou pendente a aprovação dos órgãos deliberativos de cada clube presente na LFF. A expectativa é de que a conclusão deste processo de validação aconteça até o final de abril.



Robinson de Castro buscou melhores condições para o Ceará na LFF

Antes de renunciar oficialmente ao cargo de presidente do Ceará, Robinson de Castro revelou que atuou nos bastidores para melhorar as condições do clube em relação à Liga Forte Futebol. O ex-mandatário disse que o cenário inicial não era dos melhores, mas que conseguiu negociar valores maiores.

"Do ponto de vista estratégico, a gente tinha a necessidade de defender o Ceará na Liga (LFF). A Liga tinha como objetivo vender os direitos de transmissão (da principal competição nacional) a partir de 2025 e a gente precisava garantir que o Ceará tivesse uma cota muito boa na venda para o investidor”, disse.

“A nossa posição inicial não era muito boa, então eu trouxe para mim essa defesa do Ceará, questionando critérios de distribuição e nós ficamos numa posição muito boa. Ainda são sigilosos alguns assuntos em relação a isso, mas esses valores serão repassados ao público, especialmente ao conselho deliberativo. É um valor extremamente relevante e que vai dar uma tranquilidade para o clube em termos de investimento, não só no futebol, mas também em infra-estrutura", completou.

Clubes que compõem atualmente a LFF

Disposta a contar com até 40 agremiações, a LFF é composta, atualmente, por 26 clubes. São eles: ABC, Atlhético-PR, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Vila Nova e Tombense.



Tags