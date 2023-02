Todos os clubes aprovam e Liga Forte Futebol assina acordo com investidores

Após nova reunião realizada nesta segunda-feira, 6, os clubes que compõem a Liga Forte Futebol (LFF), dentre eles Ceará e Fortaleza, assinaram um acordo de investimentos com a empresa brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti Asset Management.

O montante negociado com os investidores foi de R$ 4,85 bilhões para uma liga de 40 clubes. Caso a adesão seja apenas pelas agremiações que já fazem parte da LFF, ou seja, 26 times, o valor cai para R$ 2,3 bilhões.

Após a assinatura, o acordo será submetido à aprovação dos órgãos deliberativos de cada clube presente na LFF. A expectativa é de que a conclusão deste processo de validação aconteça até o final de abril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Chapas entram em acordo e fazem composição para Conselho do Ceará

Ceará anuncia a contratação do lateral-direito Warley

Tinga espera jogo difícil no PV e prega paz no Clássico-Rei: "Pensar mais no futebol"

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz comemorou a assinatura com os investidores. O mandatário tricolor ressaltou a importância dos princípios de união e representatividade entre os clubes da LFF para atingir o marco desta segunda-feira, 6:

"É um marco para o futebol brasileiro. Desde o início do Forte Futebol foram construídos os princípios de união e representatividade das séries A, B e C, com todos os clubes da LFF tendo voz ativa, o que acabou atraindo também grandes marcas do futebol brasileiro que permitiram chegarmos até este dia emblemático."

Buscando seguir os padrões de divisão de receitas das principais ligas de futebol do mundo, a LFF adotou o seguinte modelo, que foi aprovado pelos clubes e investidores: 45% igualitário, 30% de performance esportiva e 25% pelo apelo comercial.

Disposta a contar com até 40 agremiações, a LFF é composta, atualmente, por 26 clubes. São eles: ABC, Atlhético-PR, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Vila Nova e Tombense.

Tags