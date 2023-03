Clima pós-eliminação, pênaltis e Iguatu: Richardson fala antes de decisão no Cearense

Volante reconheceu qualidade do Azulão, falou sobre o baque após a derrota para o Ituano na Copa do Brasil e demonstrou confiança caso aconteça uma nova disputa por pênaltis no sábado, 18, pela semifinal do estadual

Dois dias após a eliminação do Ceará na Copa do Brasil, Richardson abriu o jogo em Porangabuçu. O volante, às vésperas da decisão contra o Iguatu pela semifinal do Campeonato Cearense, comentou sobre o clima no vestiário após a derrota para o Ituano, falou sobre a possibilidade de uma nova disputa por pênaltis e reforçou a importância da torcida para o duelo deste sábado, 18.



Algoz do Vovô em 2022, Richardson reconheceu as qualidades do Iguatu, mas enfatizou que o Alvinegro precisa se impor dentro de campo para conquistar a classificação, sobretudo pelo fato de jogarem em casa, diante da torcida, condição pela qual a equipe tem 100% de aproveitamento nesta temporada.

“A gente sabe do adversário duro que vamos enfrentar. Já foi um jogo muito difícil lá, mas agora com o nosso torcedor, na nossa casa, a gente espera estar muito concentrado e ligado para aproveitar os pontos positivos da nossa equipe e assim fazer mais um jogo consistente. Temos perdido pouco ao longo da temporada, mas precisamos voltar a vencer. Com a força do nosso torcedor somos muito fortes e temos que provar isso no sábado”, disse.

Clima pós-eliminação

A eliminação para o Ituano na Copa do Brasil na última quarta-feira, 15, claro, causou um baque no vestiário do Vovô, mas Richardson ponderou que a situação pode ser utilizada para o fortalecimento e união do elenco. O volante, inclusive, reforçou que este momento não pode mudar o foco projetado para o restante do ano.

“A respeito do nosso vestiário, depois de uma eliminação, o vestiário nunca é uma coisa positiva. Mas acredito que saímos muito fortalecidos. Esse é o momento de sabermos realmente se estamos unidos e focados nos mesmos objetivos. Quando as vitórias acontecem, é tudo mais fácil, mas quando vem um baque, é mais difícil seguir no caminho projetado. Eu falei no vestiário que o derrotado não é o que perde, mas sim o que desiste. Fomos derrotados naquela noite, mas não podemos desistir. Que a gente possa a partir do sábado dar essa reviravolta”, enfatizou.

A sina da disputa por pênaltis

Como na primeira partida entre Ceará e Iguatu o placar terminou em 1 a 1, um novo empate no confronto da volta leva a disputa pela classificação para os pênaltis, contexto que tem sido um verdadeiro pesadelo para o Vovô: são cinco eliminações consecutivas nesta condição. Sobre o tema, Richardson demonstrou confiança caso aconteça no sábado.

"O impacto de se perder no pênalti é complicado para a gente. Eu particulamente tenho vivido algumas eliminações aqui nos pênaltis, mas não acredito em sina e nem nada do tipo. Acredito no nosso trabalho. Temos tentado evoluir nesse critério e sabemos dessa possibilidade de ter novamente (disputa por pênaltis). Vamos dar nosso melhor para vencer o jogo e, caso aconteça, vamos nos preparar. Temos um dia apenas de preparação, mas é se preparar bem psicologicamente, para que a gente possa, se caso acontecer, estarmos melhor do que quarta-feira (contra o Ituano). O mais importante é sair classificado para a final", concluiu.



