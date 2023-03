Richard Coelho tem negociações avançadas com o Cruzeiro; saiba os detalhes

A novela envolvendo Richard Coelho está próxima de um desfecho final. O volante, que não se reapresentou com os demais jogadores do elenco para a temporada de 2023, mesmo com contrato vigente, tem negociações avançadas com o Cruzeiro e deve deixar o Vovô de forma definitiva, conforme apurou o Esportes O POVO.

Richard tem vínculo contratual com o Alvinegro de Porangabuçu até o fim de 2024, mas sua permanência no clube, sobretudo pelo desgaste de relação acentuada pelos últimos meses, está descartada. Desta forma, o time cearense não impôs nenhuma dificuldade na negociação com o Cruzeiro, que deve acertar com o atleta sem precisar desembolsar nenhuma compensação financeira.

Assim, a tendência é de que o volante deixe o Ceará de forma definitiva, não restando nenhum vínculo entre atleta e clube. No Cruzeiro, o volante terá a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro como principal competição em 2023.

Contratado na última temporada pelo Ceará, Richard atuou como titular durante praticamente todo o ano, totalizando 44 jogos e três assistências. A passagem do volante, entretanto, ficou marcada por eliminações precoces e o rebaixamento à Série B, além do desgaste com a torcida fora do campo e com o clube após declarações polêmicas, como a de que não jogaria mais pelo Vovô.

Com informações de Horácio Neto.