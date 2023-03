Contra o Ceará, Ituano deve repetir equipe que eliminou o Corinthians

Adversário do Ceará na segunda fase da Copa do Brasil, o Ituano deve repetir a equipe que eliminou o Corinthians no Estadual. O técnico Carlos Pimentel deve ter a disposição todos os 11 titulares contra o Alvinegro de Porangabuçu.

Em contrapartida, o treinador não poderá relacionar o zagueiro Frazan, que foi expulso no jogo contra o Princesa de Solimões, pela primeira fase do torneio. O atacante Yago também não estará disponível. Ele estava emprestado junto ao Athletico-PR, que solicitou o retorno do atleta para negociá-lo com outro clube.

O provável Ituano contra o Ceará deve ser escalado da seguinte maneira: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Iury, Claudinho e Bernardo Schappo; André Luiz, Eduardo Person e Marcelo Freitas; Gabriel Barros, Paulo Victor e Quirino.

Jogo único e decisivo

Assim como na primeira fase, a segunda fase da Copa do Brasil será realizada em jogo único. O Ituano, por ter posição inferior ao Ceará no Ranking da CBF, será o mandante da partida.

O confronto ocorrerá nesta quarta-feira, 15, às 19 horas, no estádio Novelli Junior. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

