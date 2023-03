Morínigo prega respeito ao Ituano e afirma: "Vamos com tudo para esse jogo"

Após empate nas semifinais do Campeonato Cearense, o Ceará já volta as atenções para outra decisão. O Vovô encara o Ituano, na próxima quarta-feira, 15, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP, pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois do duelo contra o Iguatu, o técnico Gustavo Morínigo pregou respeito ao Galo de Itu e garantiu foco do Alvinegro do Porangabuçu.

“Estamos indo de jogo a jogo. Agora vamos ver a recuperação de cada um de nossos jogadores. Vamos ver se todos estão em condições porque é um jogo tão importante. É uma decisão quarta e não podemos desperdiçá-la. Respeitamos muito o Ituano. Sabemos que ele tem muita força. Independentemente de quem jogue, vamos com tudo para esse jogo”, afirmou.

Neste domingo, 12, o Ituano se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista após derrotar o Corinthians nos pênaltis. O time havia sido o pior, em termos de pontuação, entre os classificados às quartas da competição.

Premiação milionária

O Ceará embolsou R$ 1,4 milhão de cota por avançar no certame nacional. Como já havia recebido R$ 1,25 milhão de participação, o Vovô já arrecadou R$ 2,65 milhões no torneio. Se garantir a classificação contra o Ituano, o escrete preto-e-branco reembolsará mais R$ 2,1 milhões.

A decisão também será em jogo único e fora de casa para o Vovô. O mando de campo foi definido por sorteio. Pelo regulamento, não há vantagem do empate para o visitante. Caso o jogo termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.



