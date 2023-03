Dono do melhor ataque, Ceará marcou gol em todos os jogos do Campeonato Estadual de 2023

Vozão marcou 15 gols em cinco partidas no Campeonato Cearense. Artilheiro da equipe na competição, Guilherme Castilho balançou as redes adversárias quatro vezes

O Ceará marcou pelo menos um gol em todos os adversários que enfrentou no Campeonato Cearense de 2023. Até o momento, disputou seis partidas e balançou as redes adversárias em 15 oportunidades. Melhor ataque da competição estadual, o time é seguido pelo Fortaleza, com 12 gols.

No primeiro jogo da semifinal do Estadual, realizado na manhã deste domingo, 12 de março, a equipe de Porangabuçu segurou o empate em 1 a 1 com o Iguatu. O gol alvinegro, inclusive, foi assinalado pelo seu artilheiro, Guilherme Castilho. Sozinho, ele marcou quatro vezes na competição.

Dono do melhor ataque do Cearense, o Vozão tem uma média superior a dois gols por partida, sendo seguido pelo rival Fortaleza, que joga na noite deste domingo contra o Ferroviário.

O Ceará volta a campo pelo Estadual no próximo sábado, 18, às 16 horas. Novamente contra o Iguatu, o duelo é válido pelo jogo de volta da semifinal.



