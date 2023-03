Morínigo critica horário de jogo contra Iguatu, cita desgaste e vê decisão aberta

Duelo da volta da semifinal do Estadual acontece no próximo sábado, 18, às 16 horas no Castelão. Antes disso, o Vovô tem confronto eliminatório diante do Ituano, pela Copa do Brasil

O Ceará empatou com o Iguatu em 1 a 1, no estádio Morenão, neste domingo, 12, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Após o duelo, o técnico Morínigo ressaltou as dificuldades dos jogadores em razão do calor, já que a partida iniciou às 9 horas. O treinador alvinegro também afirmou que a decisão está aberta e o Vovô buscará a classificação atuando com o apoio do torcedor no Castelão.

“O jogo foi muito pegado. É muito difícil jogar aqui (Iguatu). Fizemos nosso jogo. Quero parabenizar os jogadores que se comprometeram a jogar em um horário diferente. Muito calor e muita umidade. Eles se doaram muito. Deixamos a série aberta e agora vamos jogar com nosso torcedor e vamos dar mais para esse jogo”, frisou.

“Cada um joga com o que tem. A série está aberta. Repito, quero parabenizar os jogadores porque foi um jogo difícil fisiologicamente, o lado da comida, tudo diferente. Então, entregaram tudo e isso que importa e vamos ver sábado”, completou.

O paraguaio também comentou sobre o desgaste dos atletas do Azulão, que tiveram de jogar com um intervalo de menos de 66 horas entre partidas. O Iguatu havia entrado em campo na última quinta-feira, 9, diante do Santos, pela Copa do Brasil. Gustavo Morínigo afirmou que o Ceará também terá outra decisão antes do duelo da volta no Estadual e sofrerá com a questão de viagem e cansaço.

“Isso é problema do Iguatu. Nós também temos problemas, nós também vamos jogar quarta em São Paulo. É um jogo difícil. Também teremos que voltar e estaremos cansados. O Campeonato Cearense é uma competição a mais e todo mundo procura ser melhor. Um jogo que terminou difícil com muito calor, um horário difícil e foi um jogo praticamente tranquilo do ponto de vista do jogo em si. Mas todos corremos com o mesmo problema e cada um vai tirando suas soluções”, ressaltou.

Decisão na Copa do Brasil e no Cearense

A decisão de quem será o finalista do certame estadual acontece no próximo sábado, 18. As equipes se enfrentam às 16 horas na Arena Castelão. Antes disso, o Ceará terá outro confronto eliminatório. Desta vez, contra o Ituano, pela segunda fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 15, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP.



