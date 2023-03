Ceará vai acionar o TJDF após torcedores com ingressos serem barrados em Iguatu; entenda

No duelo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, aproximadamente 200 torcedores alvinegros, mesmo com ingressos, foram impedidos de entrar no estádio Morenão

Torcedores do Ceará ficaram do lado de fora do estádio Morenão em jogo contra o Iguatu, mesmo com ingressos. O motivo teria sido a venda excessiva de bilhetes em relação à capacidade da praça esportiva. O clube informou que irá acionar o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF), a Federação Cearense de Futebol (FCF) e o Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor).

O Alvinegro do Porangabuçu, por meio de nota, comunicou que aproximadamente 200 torcedores foram barrados na entrada do Portão D do estádio Morenão, na cidade de Iguatu, mesmo com os ingressos em mãos, no confronto disputado neste domingo, 12. O primeiro duelo da semifinal do Campeonato Cearense terminou em 1 a 1.

A Diretoria Executiva do Ceará informou que, ainda na cidade de Iguatu, conseguiu com representantes do Azulão, o ressarcimento do valor de ingressos de alguns torcedores. O clube disse também que buscará identificar as pessoas que foram lesados para prestar auxílio jurídico. FCF e Iguatu ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.

O Ceará informou que convidará os torcedores que ainda tiverem ingressos para o jogo de volta contra o Azulão. O embate está programado para o próximo sábado, 18, às 16 horas, na Arena Castelão.

O Vovô comunicou que os torcedores lesados devem procurar o atendimento do Sócio Vozão, exclusivamente da loja da sede, situada na Av. João Pessoa, nº 3532, bairro Benfica, no período de quarta-feira, 15, a sexta-feira, 17, durante o horário das 9 horas às 17 horas.



