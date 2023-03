Castilho lamenta resultado diante do Iguatu, mas confia na classificação do Ceará no Castelão

Duelo, que decide o finalista do Campeonato Cearense 2023, está marcado para o próximo sábado, 18, às 16 horas, no Gigante da Boa Vista

Ceará e Iguatu empataram em 1 a 1 no duelo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Autor do gol alvinegro, Guilherme Castilho ressaltou que o resultado não foi o esperado, mas destacou a entrega da equipe e mostrou confiança na classificação. O meia reforçou que com o apoio da torcida, o Vovô buscará a vaga para a final no Castelão.

“Um jogo muito difícil. Nós sabemos da qualidade do time do Iguatu. Ano passado o Ceará saiu (do Campeonato Cearense) para o Iguatu. Hoje a gente guerreou aqui. Não foi o resultado que a gente queria, mas também não perdeu. Agora é levar para o Castelão com a nossa torcida que é a nossa força e classificar para a final em busca do título”, frisou.

No estádio Morenão, em Iguatu, Guilherme Castilho abriu o placar para o Vovô aos seis minutos e Leonardo Reis deixou tudo igual aos 34. Os gols foram anotados na etapa inicial do confronto.

Decisão no Castelão

O duelo, que decide o finalista do Campeonato Cearense 2023, está marcado para o próximo sábado, 18, às 16 horas, na Arena Castelão. Um vitória simples garante a classificação e caso a partida termine empatada novamente, a disputa será definida nos pênaltis.



