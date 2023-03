Com sete gols, Guilherme Castilho é o artilheiro isolado do Ceará em 2023

Meia do Vovô marcou seu sétimo gol na temporada durante o empate em 1 a 1 com o Iguatu na primeira semifinal do Campeonato Cearense

O meia Guilherme Castilho se isolou na artilharia do Ceará na temporada de 2023. Na manhã deste domingo, 12 de março, o jogador marcou seu sétimo gol com a camisa do Vozão durante o empate de 1 a 1 com Iguatu, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

Pelo Estadual, Castilho balançou as redes em quatro oportunidades. Já na Copa do Nordeste, foram outras três vezes. Até o momento, o camisa 99 entrou em campo em 12 jogos no ano, o que lhe dá uma média aproximada de um gol a cada duas partidas.

Quem também está apresentando bom desempenho lá na frente é o atacante Erick, com cinco gols. Ao todo, são três gols pelo Nordestão e dois pelo Cearense.

Além dos dois artilheiros, outros sete atletas marcaram nesta temporada com a camisa alvinegra. Confira a tabela abaixo dos artilheiros do Vovô em 2023.



