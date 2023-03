Clássico-Rei não tinha mesmo vencedor em dois jogos seguidos desde 2021

Com as vitórias sobre o Fortaleza no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste nesta temporada, o Vovô repetiu o feito que havia protagonizado em 2021, quando também derrotou o Tricolor duas vezes em sequência, naquela ocasião pela Série A

Com a vitória diante do Fortaleza neste domingo, o Ceará voltou a repetir algo que não acontecia desde 2021: o mesmo time vencer dois Clássicos-Rei em sequência. Na última vez que isso ocorreu, inclusive, foi protagonizado pelo próprio Alvinegro de Porangabuçu.



Na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, o Ceará venceu o Fortaleza nos dois turnos pelos placares de 3 a 1 e 4 a 0, respectivamente. Após esse feito, cinco clássicos foram disputados antes de 2023, com os resultados alternando entre empate ou vitória de algum dos dois clubes, nunca dois triunfos em sequência de Vovô ou Leão.



Na atual temporada, entretanto, o Ceará voltou a emplacar duas vitórias consecutivas no Clássico-Rei. O primeiro triunfo aconteceu pelo Campeonato Cearense, por 2 a 1, enquanto o segundo pela Copa do Nordeste, por 2 a 0, ambos jogos com histórias semelhantes: gols de Guilherme Castilho e Erick.



Existe, ainda, a possibilidade de mais dois clássicos neste início de ano, já que as equipes podem se enfrentar nas fases finais do campeonato estadual e também do regional.