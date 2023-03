Defesa do Ceará chega a quatro jogos sem sofrer gols na temporada

O Ceará chegou a mais um jogo sem ser vazado em 2023. Nesta quarta-feira, 1º, a equipe alvinegra venceu a Caldense-MG por 3 a 0 em jogo da primeira fase da Copa do Brasil e bateu a marca de quatro jogos sem levar gols na atual temporada.

Anteriormente, a defesa do Alvinegro de Porangabuçu já havia conseguido o feito contra Guarani de Juazeiro (5x0), Pacajus (4x0) e Sampaio Corrêa (2x0). Em onze jogos neste ano, são onze gols sofridos.

Sob o comando de Gustavo Morínigo, o setor defensivo do Vovô, assim como o restante do time, vem passando por uma espécie de "rodízio". Até o momento, nove jogadores já atuaram: Igor, Michel Macedo, Willian Formiga, Danilo Barcelos, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, David Ricardo, Luiz Otávio e Marcos Ytalo (que já deixou o clube).

Outro atleta que vem contribuindo com a solidez na última linha é o volante Caíque Gonçalves, que já atuou como lateral-direito em algumas oportunidades e teve atuações aprovadas pela torcida alvinegra.

Invencibilidade

Com a vitória diante da Caldense, o Ceará ainda aumentou a sequência de bons resultados na temporada e chegou ao nono jogo consecutivo sem ser derrotado.

A última vez que os comandados de Gustavo Morínigo sofreram um revés foi no dia 22 de janeiro, quando enfrentaram o Ferroviário, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Naquela oportunidade, o Tubarão venceu por 3 a 0 com gols de Ciel (2x) e Erick Pulga, no Estádio Presidente Vargas.





