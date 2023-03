Após classificação, Morínigo foca atenção no Clássico-Rei: "É diferente"

Ceará enfrenta o rival Fortaleza neste domingo, 5, em jogo da sexta rodada da Copa do Nordeste 2023

O Ceará conquistou sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 1º. Diante da Caldense-MG, o time venceu por 3 a 0 e enfrentará o Ituano-SP na fase seguinte do torneio.

No entanto, antes do confronto, o Vovô terá outro jogo importante. Neste domingo, 5, o Alvinegro de Porangabuçu disputará mais um Clássico-Rei, agora pela Copa do Nordeste.

Diante disso, o técnico Gustavo Morínigo afirmou, após o triunfo na Copa do Brasil, que o time já está focado no duelo diante do maior rival, Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Saímos pensando no próximo jogo que é o Clássico. Temos que ir de jogo a jogo. Sabemos que todos os jogos são difíceis, mas é focar na recuperação dos atletas, voltar bem e trabalhar para o domingo. A viagem influencia no aspecto de descanso. Sabemos que é fundamental a recuperação. Temos que pensar bem", disse.

Vencedor no último Clássico, disputado em fevereiro, o treinador avaliou o confronto como “alto nível” e citou a importância de um triunfo em um jogo dessa magnitude.

"Sabemos que clássico é diferente. São jogos que não importa a posição do time. São jogos de alto nível. É importante ganhar para os jogadores, o clube e para continuarmos o trabalho."

Sobre o assunto Morínigo celebra classificação e valoriza postura do Ceará: "O time não veio para empatar"

Adversários na estreia da Série B, Ceará e Ituano se encontrarão na Copa do Brasil

Com vitória sobre a Caldense, Ceará chega ao nono jogo seguido sem derrota

Detalhes do Clássico

O duelo entre Vovô e Leão marcará o retorno da divisão de torcidas em meio a meio na Arena Castelão. Desde a Série A de 2019 que os clássicos no Gigante da Boa Vista estavam sendo feitos com a proporção de 70% para a torcida mandante e 30% para os visitantes.

Como o Ceará será o mandante, somente os torcedores alvinegros vão ocupar o prédio central. Logo, terão uma carga de ingressos um pouco maior: 31.847 contra 24.284 do lado tricolor. Os bilhetes já estão à venda.

Tags