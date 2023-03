Com gol diante da Caldense, Vitor Gabriel assume vice-artilharia do Ceará

Questionado na chegada, Vitor Gabriel é um dos destaques do Ceará neste início de 2023. Na vitória por 3 a 0 diante da Caldense-MG, pela Copa do Brasil, o centroavante chegou à marca de quatro gols e se tornou vice-artilheiro do Vovô na temporada. Depois de um ano ruim em 2022, o jogador se reencontrou no Porangabuçu e vem sendo um dos pilares da equipe de Morínigo.

Na vice-artilharia do time, atrás somente de Guilherme Castilho com cinco gols, Vitor Gabriel balançou as redes pela primeira vez logo na sua estreia com a camisa alvinegra. O atleta foi o autor de um dos tentos da goleada por 5 a 0 sobre o Guarani de Juazeiro, pela primeira rodada do Campeonato Cearense.

O jogador de 22 anos voltou a marcar duas rodadas depois na vitória diante do Pacajus por 4 a 0, também pelo Estadual. Depois disso viveu um hiato e só voltou a balançar as redes na quinta rodada da Copa do Nordeste no triunfo por 5 a 2 contra o Fluminense-PI. O tento mais recente foi na classificação do Vovô para a segunda fase da Copa do Brasil em que o atacante marcou o segundo gol da equipe após driblar defensor adversário e chutar colocado, no ângulo.

Ele soma ainda duas assistências cedidas em dez jogos disputados no ano. A primeira foi no triunfo por 2 a 1 contra o Maracanã, no Campeonato Cearense; e a outra, no duelo com o Fluminense-PI, pelo Nordestão.

Para além dos bons números, o centroavante já assumiu a titularidade e é peça fundamental no esquema do técnico Gustavo Morínigo. O jogador tem contribuído, principalmente, no quesito finalização, segundo ele, sua principal virtude. O camisa 63, inclusive, comentou após o jogo contra a Caldense que não comemorou o golaço porque, naquele momento, estava chateado por não estar recebendo muitos passes.

Logo na apresentação no clube, Vitor Gabriel prometeu que entregaria muitos gols e afirmou que mostraria bom desempenho dentro de campo. "Vou entregar muitos gols, tenho certeza. Tenho muita confiança no meu trabalho, na minha equipe que vai me ajudar. A cobrança é normal, todo torcedor tem o direito de cobrar. A gente tem que sentir a obrigação, chegar dentro de campo e corresponder", ressaltou.

O atacante de 22 anos chegou ao Porangabuçu no início de janeiro por empréstimo junto ao Flamengo. Em 2022, ele defendeu as cores do Juventude. No clube gaúcho, Vitor Gabriel disputou 35 partidas, marcou três gols e não deu assistências. Sua temporada mais goleadora foi em 2021, quando atuou pelo time B do Braga, de Portugal, e balançou as redes 11 vezes em 26 partidas.



