Com mudanças após goleadas, Ceará recebe São Paulo no PV pelo Brasileirão Feminino

Após goleadas de Flamengo e Corinthians, o Ceará vai em busca da primeira vitória na temporada 2023 neste sábado, 3, diante do São Paulo. Pela segunda rodada do Brasileirão Feminino A1, as equipes se enfrentam às 10 horas, no estádio Presidente Vargas. A partida não terá transmissão ao vivo, mas o torcedor interessado em assistir ao jogo pode comparecer ao PV com 1 kg de alimento para acompanhar o embate.

A troca de ingresso deve ser feita no setor social, localizado na rua Marechal Deodoro.

As Alvinegras chegam para o jogo em busca de uma virada de chave após as derrotas para Flamengo e Corinthians. Para alcançar o primeiro triunfo da temporada, algumas mudanças foram executadas. A principal delas ocorreu no comando técnico, já que David Lopes foi anunciado como novo treinador da equipe feminina na última semana e Felipe Soares, até então o treinador, se tornou auxiliar técnico.

Além deles, o time anunciou ainda nesta sexta-feira, 3, a contratação de três atletas: a meia Ju Oliveira, a volante Maria Luiza e a lateral-esquerda Verônica, que já estão disponíveis para a partida. O clube ainda deve contratar mais sete jogadoras, que chegam até o final da próxima semana. Segundo coletiva do diretor administrativo, Eduardo Arruda, o Ceará deve ainda realizar ações para arrecadação com a finalidade de melhorar a folha salarial das atletas.

Do outro lado do confronto, o São Paulo desembarcou em Fortaleza na tarde desta sexta-feira, 3. O Tricolor do Morumbi também chega para a partida em busca de somar os três primeiros pontos no certame. A equipe empatou em 1 a 1 com o Bahia na primeira rodada, com tento marcado pela camisa 11, Nana.

A partida será apitada pela árbitra Ingrede Santos, da FCF. Ela terá Ana Carolina Lima de Sousa e Fernando Silva Sousa como auxiliares.

