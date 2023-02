Ceará tem retrospecto positivo em estreias na Copa do Brasil

Alvinegro do Porangabuçu enfrenta a Caldense-MG, às 21h30min, no estádio Ronaldão, em Poço de Caldas-MG, pela primeira fase da competição

O Ceará tem decisão marcada na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 1º, o Alvinegro do Porangabuçu enfrenta a Caldense-MG, às 21h30min, no estádio Ronaldão, em Poço de Caldas-MG. O confronto, válido pela primeira fase da competição, será disputado em jogo único, com a vantagem do empate para o Vovô, melhor colocado no ranking da CBF.

O retrospecto do Ceará em estreias no certame é positivo. Em 27 participações, o Vovô avançou para a próxima fase em 20 oportunidades e foi eliminado somente em sete ocasiões, de acordo com o site de estatísticas O Gol.

Na última edição do torneio, o Ceará estreou com uma vitória pelo placar de 3 a 0 diante do São Raimundo. Os gols foram marcados por Mendoza e Cléber e o outro tento, contra, foi assinalado por João Vitor.

Confira retrospecto do Ceará em estreias na Copa Do Brasil:

Ceará x River-PI - Ceará classificado - 1990

- 1990 Ceará x Paysandu - Ceará eliminado - 1991

- 1991 Ceará x Goiatuba-GO - Ceará classificado - 1993

- 1993 Ceará x Campinense-PB - Ceará classificado - 1994

- 1994 Ceará x Fluminense-RJ - Ceará classificado - 1997

- 1997 Ceará x Palmeiras-SP- Ceará eliminado - 1998

- 1998 Ceará x Vila Nova-GO - Ceará eliminado - 1999

- 1999 Ceará x Sampaio Corrêa-MA - Ceará eliminado - 2000

- 2000 Ceará x Paraná - Ceará classificado - 2001

Ceará x Rio Negro-AM - Ceará classificado - 2002

- 2002 Ceará x Confiança - Ceará classificado - 2003

- 2003 Ceará x 4 de Julho-PI - Ceará classificado - 2005

- 2005 Ceará x Barras-PI - Ceará classificado - 2007

- 2007 Ceará x Central-PE - Ceará eliminado - 2009

- 2009 Ceará x Picos-PI - Ceará classificado - 2010

- 2010 Ceará x Cuiabá-MT - Ceará classificado - 2011

- 2011 Ceará x Gama-DF - Ceará classificado - 2012

- 2012 Ceará x Ceilândia-DF - Ceará classificado - 2013

- 2013 Ceará x Parnahyba-PI - Ceará classificado - 2014

- 2014 Ceará x Confiança-SE - Ceará classificado - 2015

- 2015 Ceará x Joinville-SC - Ceará classificado - 2016

- 2016 Ceará x Boavista-RJ - Ceará eliminado - 2017

- 2017 Ceará x Brusque - Ceará classificado - 2018

- 2018 Ceará x Central-PE - Ceará classificado - 2019

- 2019 Ceará x Bragantino-PA - Ceará classificado - 2020

- 2020 Ceará x Fortaleza-CE - Ceará eliminado - 2021

- 2021 Ceará x São Raimundo-RR - Ceará classificado - 2022

