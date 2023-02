Apresentado, Hygor aposta em experiência para Série B e diz: "Vai ser o Ceará contra todos"

Atacante chamou atenção do Alvinegro do Porangabuçu após boa temporada com a camisa do Criciúma, onde atuou por empréstimo em 2022

Apresentado pelo Ceará, o atacante Hygor celebrou o acerto com o Vovô. Em coletiva concedida no último sábado, 25, o atleta comentou sobre as expectativas para a temporada e analisou seu desempenho neste início de ano. O jogador de 30 anos também ressaltou que o principal objetivo do Alvinegro do Porangabuçu em 2023 é o acesso para a Série A do Brasileirão.

“É uma competição (Série B) equilibrada e difícil. O fator casa é fundamental. Sabemos que todas as equipes vão dar a vida contra nós e temos que nos preparar. Trago uma experiência boa do Criciúma e acredito que vou contribuir para ajudar meus companheiros. Vai ser o Ceará contra todos porque todo mundo vai vir com a faca nos dentes contra nós. Temos que nos preparar para fazer uma boa Série B e subir de divisão, que é nosso principal objetivo”, salientou.

Hygor chamou atenção do Ceará após boa temporada com a camisa do Criciúma, onde atuou por empréstimo em 2022. No clube catarinense, o atleta marcou 14 gols em 42 jogos, além de ter distribuído uma assistência. Na última temporada ele também defendeu a camisa da Ferroviária, mas por apenas 10 jogos, com três tentos.

“Quando apareceu o interesse de defender o Ceará, eu fiquei muito feliz e fiz todo o esforço possível para que tudo terminasse bem. Eu sei da grandeza do clube, da paixão da torcida e já pude sentir isso de perto nos jogos que já fiz aqui no clube. Meu esforço agora é entrar o mais rápido possível no ritmo dos demais jogadores para ajudar o Vozão ao longo do ano”, comemorou.

“Fico feliz de estar vestindo essa camisa. É uma responsabilidade grande e não cheguei aqui à toa. O nosso principal objetivo é o acesso. Quero ajudar a equipe com gols. Nosso trio de ataque vem muito bem, mas estou aqui para dividir essa responsabilidade com eles”, completou.

O Alvinegro de Porangabuçu confirmou a chegada do atacante, que pertencia a Ferroviária-SP. O contrato será até o final de 2024. Antes de chegar ao Vovô, o atacante entrou em acordo com a Ferroviária para rescindir o contrato.

Início de temporada pelo Ceará

Apesar de ter sido apresentado somente no último sábado, o jogador já entrou em campo em quatro jogos com a camisa alvinegra. Hygor analisou seu desempenho até o momento e admitiu não ter apresentado seu melhor futebol. ceará time futebol, ceará sporting club, hygor ceará

“Nesses quatro jogos que joguei, acredito que não fui muito bem. Sou um cara que me cobro muito no dia a dia e nos jogos. Vim para ajudar meus companheiros fazendo gols e dando assistências. Uma coisa que fiz nesses quatro jogos e seguirei fazendo é correr. Dar a vida por esse clube, pelos meus companheiros e todos que estão comigo no dia a dia. O começo atrapalhou um pouco, mas já passou e já temos um tempo aqui, treinando e se dedicando. Pode esperar um Hygor que vai dar a vida todos os 90 minutos”, afirmou.



