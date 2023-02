CBF divulga tabela básica da Série B e Ceará estreia diante do Ituano fora de casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 15, a tabela básica da Série B do Brasileirão 2023. O Ceará irá estrear na competição jogando diante do Ituano fora de casa entre os dias 14 e 15 de abril.

A competição ocorre até o final de novembro. A última rodada está datada para ocorrer no dia 25. No primeiro mês de disputa, além do Ituano, o Vovô enfrenta ainda o Guarani, em partida realizada em casa, e o ABC-RN como visitante. A tabela com mais detalhes dos jogos como locais e datas mais definidas será divulgada posteriormente pela entidade.

Além da Série B do Brasileirão, o Alvinegro de Porangabuçu também disputa Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense em 2023.

Veja tabela básica do Ceará na Série B 2023:

1ª - 14 ou 15/4 - Ituano x Ceará



2ª - 18, 21 ou 22/4 - Ceará x Guarani



3ª - 25, 28 ou 29/4 - ABC-RN x Ceará



4ª - 02/5 - Ceará x Vitória



5ª - 05 ou 06/5 - Ponte Preta x Ceará



6ª - 09, 12 ou 13/5 - Ceará x Tombense



7ª - 16, 19 ou 20/5 - Criciúma x Ceará



8ª - 23/5 - Londrina-PR x Ceará



9ª - 26 ou 27/5 - Ceará x Novorizontino



10ª - 30/5, 02/6 ou 03/6 - Ceará x Chapecoense



11ª - 06/6 - Atlético-GO x Ceará



12ª - 09 ou 10/6 - Ceará x CRB-AL



13ª - 23 ou 24/6 - Sampaio Corrêa x Ceará



14ª - 27/6 - Ceará x Avaí



15ª - 30/6 ou 1°/7 - Sport x Ceará



16ª - 04, 07 ou 08/7 - Ceará x Botafogo-SP



17ª - 11, 14 ou 15/7 - Mirassol x Ceará



18ª - 18/7 - Ceará x Vila Nova-GO



19ª - 21 ou 22/7 - Juventude x Ceará



20ª - 25, 28 ou 29/7 - Ceará x Ituano



21ª - 01/8 - Guarani x Ceará



22ª - 04 ou 05/8 - Ceará x ABC



23ª - 08, 11 ou 12/8 - Vitória x Ceará



24ª - 15, 18 ou 19/8 - Ceará x Ponte Preta



25ª - 22/8 - Tombense x Ceará



26ª - 25 ou 26/8 - Ceará x Criciúma



27ª - 29/8, 01ª ou 2/9 - Ceará x Londrina



28ª - 19/9 - Novorizontino x Ceará



29ª - 29 ou 30/9 - Chapecoense x Ceará



30ª - 03/10 - Ceará x Atlético-GO



31ª - 06 ou 07/10 - CRB-AL x Ceará



32ª - 17, 20 ou 21/10 - Ceará x Sampaio Corrêa



33ª - 24/10 - Avaí x Ceará



34ª - 27 ou 28/10 - Ceará x Sport



35ª - 31/10, 03 ou 04/11 - Botafogo-SP x Ceará



36ª - 07/11 - Ceará x Mirassol



37ª - 10 ou 11/11 - Vila Nova-GO x Ceará



38ª - 25/11 - Ceará x Juventude

