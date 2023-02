Com gol e assistência, Janderson é o destaque da vitória do Ceará sobre o Sport

Boas atuações do atacante neste início de temporada causam impacto direto nos resultados dentro de campo do Alvinegro de Porangabuçu

Janderson tem sido, neste início de temporada, um dos principais destaques ofensivos do Ceará. A emocionante vitória por 3 a 2 do Vovô sobre o Sport na noite desta terça-feira, 14, pela Copa do Nordeste, contou mais uma vez com atuação decisiva do atacante.

No importante duelo contra a equipe pernambucana, que estava invicta na competição regional, Janderson participou diretamente de dois dos três gols marcados pelo Alvinegro de Porangabuçu. O primeiro por meio de uma assistência dada para Willian Formiga, logo aos cinco minutos de jogo. O segundo em uma linda jogada individual na intermediária, cujo desfecho foi bola na rede.

Sobre o assunto Em jogo de cinco gols, Ceará vence o Sport pelo Nordestão e engata 3ª vitória seguida

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na dinâmica em campo, Janderson assumiu a responsabilidade, ao lado de Erick, de articular os contra-ataques. Mesmo sob forte marcação, o atacante conseguiu criar espaços e gerar lances de perigo para o Vovô.

Em números, Janderson acertou 22 dos 26 passes que tentou, concluiu três dribles — dois a menos que Erick, líder do quesito —, finalizou duas vezes ao gol, sendo o primeiro do ranking entre os jogadores do Ceará, além de ter sido o atleta que mais sofreu faltas, totalizando três.

Números de Janderson pelo Ceará contra o Sport

Gol: 1



Assistência: 1



Passes: 26 (22 corretos)



Finalizações: 3 (duas na direção do gol)



Faltas sofridas: 3



Dribles concluídos: 3



Fonte: Footstats