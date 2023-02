Morínigo elogia entrega do elenco do Ceará e comenta expulsão: "Vamos corrigir"

Treinador analisou o calendário cheio do Vovô e afirmou que o número de cartões vermelhos recebidos pela equipe é uma questão que será resolvida internamente

O Ceará somou a terceira vitória seguida ao bater o Sport por 3 a 2 no estádio Presidente Vargas, nesta terça-feira, 14. Após o triunfo, o técnico Gustavo Morínigo, em entrevista coletiva, exaltou a entrega dos jogadores e analisou o calendário cheio do Vovô na sequência da temporada. O treinador também comentou sobre a expulsão de Vitor Gabriel e afirmou que o número de cartões vermelhos recebidos pela equipe é uma questão que será resolvida internamente.

"Temos que separar o jogo em duas partes. Uma, o resultado, que foi muito bom. E a outra, a maneira de jogar, em ser inteligente neste momento. Enfrentamos um time preparado e também com pretensões de acesso. Então, quero destacar algumas outras coisas como no aproveitamento das situações de gols, um time que correu com um atleta a menos durante o restante da segunda etapa. Eles se doaram. Fazendo uma análise geral, foi uma vitória difícil e temos que desfrutar. Temos que ser inteligentes para seguirmos em evolução", ressaltou.

Aos 31 minutos da etapa complementar, o Ceará ficou com um jogador a menos após o árbitro aplicar o segundo cartão amarelo a Vitor Gabriel. Morínigo destacou que, apesar da expulsão, o jogador fez uma boa partida. O paraguaio também comentou do excesso de cartões vermelhos que o Vovô acumulou no ano passado e afirmou que isso será corrigido para esta temporada.

“O Vitor fez um jogo interessante, disputou sozinho muitas vezes. O rendimento dele foi bom. Nesse momento foi responsável (pela expulsão), ele sabe das regras. Serve para aprender. É claro que nós não vamos culpá-lo, mas ele tem que compreender que ele errou na decisão que ele tomou. Pelo resultado foi um pouco mais tranquilo. A parte importante é que todo o time correu por ele. Esse é um grupo e cada um defende o outro e todos se defendem entre eles. Isso (questão das expulsões) é algo que vamos corrigir internamente e esse ano será diferente”, disse.

Sequência da temporada

O técnico alvinegro comentou sobre o calendário cheio e ressaltou que o clube possui um bom elenco para disputar as competições da temporada. “Primeiramente, temos um plantel rico. Nosso principal foco será sempre o jogador. Se não está recuperado não vai jogar. Repito, temos um plantel bom para substituir qualquer um. A sequência é difícil. Precisamos recuperar os jogadores psicologicamente em 48 horas, o que é complicado. Mas temos um elenco que pode defender esse escudo em qualquer decisão”, frisou.

“A primeira coisa que pedi para todo o elenco foi olhar um time com caráter. E isso foi demonstrado, e até com o apoio da nossa torcida, esse caráter vem se destacando não só nesse jogo de hoje, mas também nos anteriores. Isso é importante, a evolução tática e de jogo para sofrer menos. A partir desse ponto, com o elenco se entregando a cada jogo, vamos buscando a nossa evolução tática", completou.



