Janderson elogia torcida e coletividade de elenco do Ceará após terceira vitória seguida

Atleta foi destaque na vitória do Vovô por 3 a 2 diante do Sport ao marcar gol e ceder assistência

Destaque na vitória do Ceará por 3 a 2 diante do Sport com um gol e uma assistência, o atacante Janderson dedicou os três pontos ao torcedor que compareceu e fez festa no estádio Presidente Vargas nesta terça-feira, 14, em entrevista na saída de campo.

"O que a torcida está fazendo nos motiva mais ainda. Grato por ter ajudado o Ceará. Agora é seguir focado para, quem sabe, chegar contra o CRB-AL e sair com a vitória também", acentuou o jogador.

Ele também aproveitou o momento para elogiar a coletividade do grupo comandado por Morínigo. "A gente vem trabalhando a cada dia muito forte. Todo mundo ta junto, esteja jogando ou no banco. Está todo mundo na mesma sintonia. É continuar focado, com os pés no chão e fazendo o que a gente vem fazendo que é colocar bola na rede e sair com os três pontos", finalizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com gol e assistência, Janderson é o destaque da vitória do Ceará sobre o Sport

Em jogo de cinco gols, Ceará vence o Sport pelo Nordestão e engata 3ª vitória seguida

Na Série B, Ceará é contra redução do número para rebaixamento e acesso

Com os três pontos somados, o Alvinegro de Porangabuçu sustenta a liderança do Grupo B com seis pontos somados após três rodadas. O grupo volta a campo nesta sexta-feira, 17, quando enfrenta o CRB-AL no estádio Rei Pelé, em Alagoas, às 19 horas. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos do Nordestão.



Tags