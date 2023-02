Eleição para presidência do Ceará será no fim de março, diz jornalista

De acordo com o jornalista Sérgio Pontes, no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o novo chefe da diretoria executiva alvinegra deverá ser escolhido no dia 27 ou 28 do próximo mês

Após renúncia de Robinson de Castro, o Ceará terá novas eleições para definir o novo presidente do clube. De acordo com o jornalista Sérgio Pontes, na edição desta terça-feira, 14, do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, a votação já tem data prevista. O novo chefe da diretoria executiva alvinegra deverá ser escolhido no dia 27 ou 28 de março.

Pelo estatuto do clube, o novo pleito deve ocorrer em até 90 dias (a contar a renúncia de Robinson de Castro, que ocorreu na quinta-feira passada, 9). O presidente em exercício do Ceará Sporting Club, Carlos Moraes, afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 13, que estuda junto com a cúpula do Conselho Deliberativo o melhor momento para iniciar o processo eleitoral e que vai respeitar os prazos.

Eleito segundo vice-presidente do clube e com mandato até o final de 2024, Carlos Moraes descartou concorrer ao pleito para se tornar presidente. Filho do ex-presidente do clube, Franzé Moraes, o interino revelou que já teve vontade de comandar o Vovô, mas atualmente não tem esse desejo.

Candidatos ao pleito

Ainda de acordo com o jornalista, o nome mais forte para a candidatura é o de João Paulo Silva, atual diretor financeiro do clube. Sergio Pontes afirmou que o profissional tem apoio do Conselho Deliberativo do Vovô.

Sobre os nomes que devem concorrer ao pleito, Carlos Moraes disse que qualquer conselheiro que se encaixe nos pré-requisitos pode disputar, porém, pediu respeito entre os participantes.



