Carlos Moraes relata conversa com o elenco do Ceará: "Estão com sangue nos olhos"

A diretoria executiva do Ceará tem trabalhado internamente para que as situações políticas pelas quais o clube passa não afetem o elenco ou causem instabilidade no departamento de futebol. Para isso, o presidente em exercício do Alvinegro, Carlos Moraes, decidiu conversar com os jogadores e comissão técnica sobre o momento extra-campo do Vovô.

"Estive com os jogadores, comissão técnica, com o staff todo do futebol para dar essa palavra de tranquilidade, para dizer que o clube não está acéfalo, tem comando, não tem novato aqui e a minha diretoria permanece” [...] Agora a gente tem que ter esse clima de unidade e buscar essa harmonia para que a máquina continue girando com competência", disse o dirigente.

A conversa com os atletas ocorreu no sábado. Moraes disse que entendeu ser necessário falar diretamente ao elenco porque muitos dos jogadores ainda não tinham tido contato com o ex-presidente, Robinson de Castro. Ele também queria tranquilizar o grupo.

"Eles precisavam ver o presidente, falar com o presidente, então fiz questão de fazer isso. A sensação que tive foi de alívio de muitos deles. Porque o que eu passei foi muito claro: a responsabilidade de vocês é dentro do campo, é se doar dentro do campo, trabalhar bem, treinar forte, que a parte extra campo a gente resolve. Acho que eles assimilaram bem. Conversei com o Gustavo (Morínigo), ele também está bem tranquilo [...] Meu papel agora é blindá-los. Buscar esse equilíbrio fora de campo e deixar eles trabalharem", explicou o interino.

Carlos Moraes elogiou o elenco montado por Albeci Júnior e Juliano Camargo e afirmou que acredita que o Ceará vai colher bons frutos em 2023. A conversa com os atletas, inclusive, causou uma boa impressão no presidente em exercício.

"A sensação que tive com os jogadores é que eles estão com sangue nos olhos, querem jogar, querem correr, produzir. Eles querem mostrar serviço e estão orgulhosos de estarem aqui. Essa camisa pesa. É uma oportunidade para muitos. A sensação que tive foi essa. Eles estão prontos. Vamos torcer para que, dentro desse espírito que eles estão, a gente consiga todos os objetivos do clube", concluiu.

