Ceará nunca perdeu como mandante para o Sport na Copa do Nordeste

O Ceará possui retrospecto positivo diante do Sport, adversário desta terça-feira, 14. O Alvinegro nunca perdeu para o time pernambucano atuando em seus domínios. As equipes se enfrentam às 21h30min, no estádio Presidente Vargas, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

O Alvinegro do Porangabuçu encarou o Leão da Ilha pelo Nordestão na condição de mandante em quatro oportunidades. Nesse recorte, o Vovô soma duas vitórias e dois empates, de acordo com dados do site de estatísticas O Gol. Na última vez que os times se encontraram, a partida terminou com um empate sem gols. O duelo aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2022, pelo grupo B da competição.

Após duas vitórias seguidas contra o Sampaio Corrêa e o Fortaleza no Clássico-Rei, pelo Campeonato Cearense, o Vovô tem a chance de assumir a liderança do grupo B do certame. O clube cearense ocupa, neste momento, a 5ª colocação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No retrospecto geral na competição, o Ceará também leva vantagem. São três vitórias, dois empates e duas derrotas em sete jogos disputados contra o Leão da Ilha.

Sobre o assunto Ceará x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Erick espera jogo difícil do Ceará diante do Sport: "Não perderam na temporada"

Diretor do Ceará esclarece empréstimo de João Victor e cita "parças"

Confira retrospecto do Ceará diante do Sport em casa:

Ceará 0-0 Sport - Nordestão 2022 (15/02/2022)

0-0 Sport - Nordestão 2022 (15/02/2022) Ceará 2-1 Sport - Nordestão 2020 (15/03/2022)

2-1 Sport - Nordestão 2020 (15/03/2022) Ceará 1-1 Sport - Nordestão 2014 (09/04/2014)

1-1 Sport - Nordestão 2014 (09/04/2014) Ceará 3-1 Sport - Nordestão 2002 (31/03/2002)

Tags