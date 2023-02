Sem marcar data, presidente interino do Ceará pede eleição respeitosa e não vai concorrer

O presidente em exercício do Ceará Sporting Club, Carlos Moraes, afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 13, que está estudando junto com a cúpula do conselho deliberativo o melhor momento para iniciar o processo eleitoral que vai escolher o nome chefe da diretoria executiva do Alvinegro.

Pelo estatuto do clube, o novo pleito deve ocorrer em até 90 dias (a contar a renúncia de Robinson de Castro, que ocorreu na quinta-feira passada, 9). Moraes garantiu que vai respeitar os prazos e disse que vai trabalhar para que o cenário seja diferente do observado durante as eleições para o Conselho Deliberativo.

“A gente tem que buscar uma unidade no clube. As eleições do Conselho foram extremamente desgastantes; o Ceará estava sangrando. Entro com o objetivo principal de tentar agregar a todos. Acho que é importante que a gente dê as mãos nesse momento [...] Estamos construindo esse processo a quatro mãos executiva e conselho), desenhando qual o melhor momento para lançar editar e provocar as eleições, tudo dentro do estatuto para que a gente tenha uma eleição para a executiva o mais tranquila possível", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eleito segundo vice-presidente do clube e com mandato até o final de 2024, Carlos Moraes descartou concorrer ao pleito para se tornar presidente. Filho do ex-presidente do clube, Franzé Moraes, o interino revelou que até já teve vontade de comandar o Vovô, mas atualmente não tem esse desejo.

Já estou há 13 anos no clube, estou eleito como segundo vice-presidente até final de 2024 e quero cumprir meu mandato. Já tive muito essa vontade, mas passou. Já contribuo em todos os setores, não vejo mais aquele peso, aquela necessidade de ter que ser presidente. Acho que posso contribuir como eu estava contribuindo, nos bastidores", garantiu.

Sobre os nomes que devem concorrer ao pleito, Carlos Moraes disse que qualquer conselheiro que se encaixe nos pré-requisitos pode disputar, porém pediu respeito entre os participantes.

Quem quiser se candidatar a presidente do clube tem que atender aos pré-requisitos. Aquele que atender e se sentir apto a concorrer à presidência do clube, não tem problema. Nós vivemos numa democracia. O que eu quero é que tenhamos uma eleição respeitosa. O que a gente precisa aqui, que faltou muito (na eleição para o Conselho), foi respeito", finalizou.



Tags