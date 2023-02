Diretor da base do Ceará destaca trabalho de Morínigo com jovens: "Apoia muito"

Israel Portela, diretor das categorias de base do Alvinegro de Porangabuçu, participou do programa Esportes do Povo nesta segunda-feira, 13, e comentou sobre os jovens atletas

O assunto “categorias de base” foi um dos destaques no programa Esportes do Povo na manhã desta segunda-feira, 13. Em entrevista exclusiva, Israel Portela, diretor do setor no Ceará, comentou sobre a transição de jovens atletas para o time profissional.

Durante a entrevista, Israel destacou o costume de Gustavo Morínigo, treinador do time profissional do Ceará, em trabalhar com jogadores jovens. O diretor relembrou os trabalhos realizados pelo técnico nas categorias de base da seleção paraguaia.

“O Morínigo foi treinador da seleção paraguaia sub-15 e sub-17, ou seja, ele é acostumado a trabalhar com esses jovens jogadores e apoia muito essa questão. Sobre o acompanhamento da base, a gente tem o setor de análises do profissional, tem a integração do executivo da base com o do profissional. Sempre estamos alinhando os destaques com posições carentes do profissional, para ver se a gente tem condição de atender pela base.”

A decisão de utilizar mais atletas das categorias de base vem desde a última rodada do Brasileirão de 2022, quando o Vovô goleou o Juventude por 4 a 1. Na oportunidade, o Ceará usou diversos atletas oriundos das divisões inferiores. Essa decisão, inclusive, acabou impactando na campanha do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“Quando o time foi rebaixado, naquele último jogo contra o Juventude, a gente já tomou a decisão de utilizar os jogadores da base. Tanto é que esses jogadores nem viajaram para a Copa São Paulo. Eles fizeram esse último jogo, tiraram férias e se apresentaram junto com o elenco profissional. Ou seja, isso aí não passou nem pelo treinador. Foi uma definição do clube.”

“Quando a gente discutiu essa decisão, do ponto de vista da minha parte, era um risco, porque eu ia assumir o risco (de não ir bem na Copinha). Tanto é que assumi e apanhei muito, mas eu penso na instituição. Então dos meus onze jogadores, que fizeram a semifinal com o Flamengo (Brasileiro sub-20), eu perdi oito. Tive que remontar meu time para a Copinha, sem poder contratar mais nenhum jogador”, explicou Israel Portela

Para finalizar, Israel revelou ter outras ocupações profissionais além de dirigir as categorias de base do Ceará. Entretanto, o profissional ressaltou que diariamente entra em contato com os treinadores e executivo do clube, além de acompanhar os jogos do sub-8 ao sub-20.

“Não dedico o tempo total, porque os diretores têm outras profissões. De formação e carreira, eu sou advogado e atualmente sou servidor público. Mas se eu não dedico o meu dia total, meia-noite estou ligando para o meu executivo, ligo para os treinadores e no final de semana estou vendo os jogos. Faço o acompanhamento desde o sub-8 ao sub-20. Gosto de olhar os talentos.”

