Empresário do atleta, André Cury, revelou à ESPN que o meia irá sair do Ceará ainda nesta janela de transferências. Grêmio deve ser o destino do jogador

A saída de Vina do Ceará está próxima. O meia publicou, nesta quinta-feira, 9, em suas redes sociais, mensagens em tom de despedida. O jogador de 31 anos agradeceu a oportunidade de vestir a camisa alvinegra, tirou fotos com funcionários e fez uma declaração ao clube.

Em uma das publicações, Vina escreveu: “Te amo Vovô”. Em outro post, o jogador disse: “Meu cantinho do agradecimento de ter tido a oportunidade de vestir essa camisa em todos os dias de treinamento”.

O Grêmio negocia com o clube cearense a contratação do atleta. O meia deve chegar a Porto Alegre com vínculo definitivo, que deve ser de dois anos, porém as partes ainda debatem o tempo de contrato.

Na última quarta-feira, 8, o empresário do atleta, André Cury, revelou à ESPN que o meia irá sair do Ceará ainda nesta janela de transferências. No entanto, não confirmou o novo destino do jogador.

Vina não foi relacionado para os últimos três jogos do Ceará na temporada. De acordo com o clube, o meia sentiu uma dor leve no púbis e, por isso, foi poupado de alguns treinamentos. Desta forma, ainda está se recondicionando fisicamente para ficar apto a entrar em campo.

Passagem de Vina pelo Ceará

Vina tem contrato com o Vovô até dezembro de 2024. Na atual temporada, o atleta de 31 anos disputou três dos seis jogos do Ceará e cedeu uma assistência. O meia chegou ao time cearense em 2020 e soma 46 gols e 31 assistências em 168 partidas com a camisa alvinegra.

