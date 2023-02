Morínigo explica ausência de Vina no Clássico da Paz pelo Campeonato Cearense

Vina não ficou nem no banco de reservas na partida contra o Ferroviário, nessa terça-feira, 31, em duelo válido pelo Campeonato Cearense 2023

O meia Vina foi ausência no Clássico da Paz dessa terça-feira, 31, quando Ceará e Ferroviário empataram em 1 a 1 pelo Campeonato Cearense. Na coletiva após o jogo, o técnico do Alvinegro, Gustavo Morínigo, revelou o motivo de o atleta ter ficado fora da partida.

“Não me agrada muito falar de jogadores que não foram relacionados, mas ele (Vina) teve uma pequena lesão que está sendo observada. Acredito que essa semana ele estará bem novamente e estará com a gente”, revelou.

O treinador não deu detalhes sobre a contusão de Vina. Oficialmente, o Ceará também não divulgou nada sobre a lesão do jogador. Antes do Clássico da Paz, o clube informou que apenas Luiz Otávio e Michel Macedo estão no Departamento Médico (DM).

Neste começo de temporada, Morínigo tem feito testes na equipe. Diante do Ferroviário, o treinador paraguaio apostou em uma nova formação.

“Estamos trabalhando em todos os setores. Há alguns jogadores que estão com sobrecarga de jogo e decidimos deixá-los fora desse início de partida”, explicou o comandante.

Apesar das especulações no mercado de saída, Vina segue no Ceará. O meia de 31 anos tem contrato com o Vovô até o fim de 2024. Nesta temporada, ele soma três jogos e uma assistência.

