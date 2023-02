Vina não é relacionado para o Clássico-Rei; confira DM do Ceará

Principal nome do Ceará há quatro temporadas, o meia-atacante Vina está de fora do Clássico-Rei desta terça-feira, 7. Esse é o terceiro jogo seguido que o jogador fica fora da lista de relacionados do técnico Gustavo Morínigo.

De acordo com o clube, o meia finalizou a transição nesta segunda-feira, 6 , e já condiciona fisicamente. No entanto, não reúne ainda condições suficientes para estar nessa partida.

Na semana passada, Vina se queixou de dor leve no púbis e foi poupado de alguns treinos.

Além do meia, o Ceará também não contará com os zagueiros Tiago Pagnussat e Luiz Otávio e o lateral-direito Michel Macedo no Clássico-Rei. O primeiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita enquanto o camisa 13 iniciou transição nesta segunda-feira, 7. Já o lateral segue tratando de lesão do bíceps femoral da coxa direita.

Vina no Grêmio

O Grêmio fez nova tentativa para contratar o meia Vina, do Ceará. O clube gaúcho negocia com o Alvinegro de Porangabuçu e se aproxima do acerto com o jogador de 31 anos. O modelo de negócio ainda é discutido entre os clubes. A informação foi publicada pelo jornalista Jeremias Wernek, no portal GZH, e confirmada pelo Esportes O POVO.