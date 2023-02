Empresário de Vina crava saída do Ceará: "Está decidido"

O futuro do meio-campista deverá ser definido nos próximos dias. O Grêmio e um clube paulista são os que estão com negociações mais encaminhadas com o atleta, segundo André Cury

A definição sobre o futuro de Vinícius Góes, o Vina, parece estar perto de acontecer. Empresário do atleta, André Cury revelou à ESPN que o meia irá sair do Ceará ainda nesta janela de transferências. O destino, no entanto, ainda está indefinido.

A expectativa de André Cury é que a situação envolvendo o próximo clube do jogador de 31 anos seja resolvida já nos próximos dias. Vina, inclusive, já vem adotando um tom de despedida em postagens recentes nas redes sociais.

"O Vina vai sair do Ceará, está decidido. A gente não sabe ainda para qual clube ele vai", disse André Cury.

Segundo o empresário, diversos clubes estão interessados em Vina. Entretanto, dois deles estão com situação mais encaminhada nas negociações, sendo um deles o Grêmio. Com relação ao segundo time, Cury despistou, mas revelou ser de São Paulo e que é “um alvinegro”.

Vina não foi relacionado para os últimos três jogos do Ceará na temporada. A explicação oficial do clube é de que o atleta sentiu uma dor leve no púbis e, por isso, foi poupado de alguns treinamentos. Dessa forma, ainda segundo o Vovô, o atleta está se recondicionando fisicamente.

