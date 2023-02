Grêmio negocia com Ceará e se aproxima de acerto com Vina

Clubes também tratam de empréstimo do meia-atacante Pedro Lucas ao Vovô. As informações foram publicadas pelo jornalista Jeremias Wernek, no portal GZH, e confirmadas pelo Esportes O POVO

O Grêmio fez nova tentativa para contratar o meia Vina, do Ceará. O clube gaúcho negocia com o Alvinegro de Porangabuçu e se aproxima do acerto com o jogador de 31 anos. O modelo de negócio ainda é discutido entre os clubes. A informação foi publicada pelo jornalista Jeremias Wernek, no portal GZH, e confirmada pelo Esportes O POVO.

De acordo com o jornalista, Vina chegará a Porto Alegre com contrato definitivo. O vínculo deve ser de dois anos, porém as partes ainda debatem o tempo de contrato. Os clubes também negociam o empréstimo do meia-atacante Pedro Lucas ao Vovô.

O Tricolor já havia tentado a contratação de Vina, porém os valores haviam travado a negociação e o vice-presidente do clube descartou a chegada do meia a Porto Alegre. Agora, o clube gaúcho assumirá o salário e os demais valores devem ficar com o Ceará. Recentemente, o Fluminense tentou a contratação do jogador, entretanto, a equipe carioca desistiu da negociação por falta de unanimidade dentro do clube.

Vina tem contrato com o Vovô até dezembro de 2024. Na atual temporada, o atleta de 31 anos disputou três dos seis jogos do Ceará e cedeu uma assistência. O meia chegou ao time cearense em 2020 e soma 46 gols e 31 assistências em 168 partidas com a camisa alvinegra.



