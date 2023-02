Ceará terá teste de Série B contra o Sampaio Corrêa pelo Nordestão

A partida pode ser considerada o primeiro teste de competitividade a nível de Série B para o clube do Porangabuçu, tendo em vista que o time maranhense também será rival no certame nacional

O próximo compromisso do Ceará é o duelo contra o Sampaio Corrêa, neste sábado, 4, no estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida pode ser considerada o primeiro teste de competitividade a nível de Série B para o clube do Porangabuçu, tendo em vista que o time maranhense será rival no certame nacional.

Até o momento, a equipe cearense disputou cinco partidas, quatro pelo Cearense e uma pelo Nordestão. Nenhum dos rivais enfrentados disputará a Série B do Brasileirão. O confronto contra o Sampaio elevará a dificuldade para o Alvinegro.

O time maranhense começou bem a temporada de 2023, quando tem como principal objetivo o acesso para a elite do futebol nacional. Em 2022, a Bolívia Querida bateu na "trave" na tentativa de subir para a Série A, terminando em 5º na Segundona.

Com a campanha de destaque, o Sampaio perdeu peças importantes do elenco na janela de transferências, como Gabriel Poveda, artilheiro da Série B 2022, e Ygor Catatau, além do técnico Léo Condé.

A missão para comandar o escrete do Maranhão à beira de campo foi dada a Felipe Conceição, técnico de 43 anos que soma passagens por clubes como América-MG, Bragantino-SP e Cruzeiro-MG. O treinador é adepto do rodízio e tem feito vários testes neste início de temporada.

"Não tem titular e reserva, a gente roda, roda, vai de acordo com o momento do atleta, do desgaste... Eu falei isso antes de começar a temporada e fizemos uma preparação visando isso. A fortaleza do Sampaio é o grupo todo", comentou Conceição em coletiva de imprensa.

Em 2023, o Sampaio disputou sete jogos e está invicto no tempo regulamentar, somando seis vitórias e um empate. O resultado mais expressivo foi o triunfo sobre o Bahia na estreia na Copa do Nordeste, por 1 a 0, gol marcado pelo centroavante Vinícius Alves, um dos reforços da equipe no ano.

Outro ponto de destaque neste começo do calendário é a defesa. Os comandados por Felipe Conceição não foram vazados em 2023. A base do sistema defensivo considerado titular é formada por remanescentes do elenco de 2022, como o goleiro Luiz Daniel e os zagueiros Joécio e Allan Godói.

Por outro lado, o ataque tem sido efetivo. São 13 gols marcados em sete partidas. A artilharia no elenco é dividida entre quatro jogadores, cada um com dois gols: Warley, Eloir, Matheus Martins e Vinícius Alves.

Apesar da invencibilidade no tempo regulamentar, os maranhenses já tiveram a primeira frustração no ano. A equipe perdeu a chance de conquistar o título do 1º turno do Estadual diante do Maranhão. O jogo terminou empatado em 0 a 0, mas nos pênaltis a Bolívia foi derrotada.

