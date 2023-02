Prestes a ser anunciado, Hygor vai ao PV assistir duelo entre Ceará e Ferroviário

O atacante ainda não foi oficializado como reforço do Vovô, mas compareceu no Presidente Vargas para acompanhar o Clássico da Paz

Prestes a ser anunciado como novo reforço do Ceará, o atacante Hygor já está na capital cearense. O atleta, inclusive, foi ao Presidente Vargas nesta terça-feira, 31, acompanhar o Clássico da Paz que marca confronto entre o Alvinegro de Porangabuçu e o Ferroviário, em partida válida pelo Campeonato Cearense.

Alvo do Vovô no mercado da bola, Hygor se destacou pelo Criciúma durante a última temporada. Com o passe ligado à Ferroviária, de São Paulo, o atacante de 30 anos precisou resolver algumas pendências antes de concretizar o acerto com o Alvinegro.

O anúncio oficial, entretanto, ainda não aconteceu. A expectativa é de que o Ceará formalize, em breve, a contratação do jogador. Em 2022, com a camisa do Criciúma, Hygor marcou 14 gols e deu uma assistência.