Adversário do Ceará, Sampaio não sofreu gol e está invicto em 2023

O Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado, 4, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida está marcada para as 17h30min, no PV. Querendo se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Ferroviário, na estreia da competição, o Alvinegro vai em busca dos três pontos contra os maranhenses. Mas para atingir esse objetivo, o Vovô precisa furar a defesa adversária, que ainda não sofreu gols na temporada.

Invicto em 2023, o Sampaio Corrêa realizou sete partidas, com seis vitórias e um empate, e não foi vazado em nenhuma, além de ter marcado 13 gols. Deste recorte, seis jogos foram pelo Estadual e um pela Copa do Nordeste.

Na vitória contra o Bahia por 1 a 0, pela primeira rodada, o Sampaio Corrêa cedeu 18 finalizações ao oponente, mas apenas quatro foram em direção à meta defendida pelo goleiro Luiz Daniel.

Em desarmes, o time do técnico Felipe Conceição não foi destaque na estreia do Nordestão, realizando apenas seis desarmes certos de nove tentativas. É o segundo pior no quesito entre os 16 clubes da fase de grupos do torneio. A Bolívia Querida, contudo, é destaque em interceptações corretas, com oito, um a menos que o Fortaleza, que possui um jogo a mais e lidera a estatística.

Ataque do Vovô em 2023

Neste ano, o Ceará já balançou as redes 12 vezes em cinco partidas disputadas, uma média de 2,4 gols por jogo. No entanto, pela estreia da competição, o ataque alvinegro passou em branco.

Contra o Ferroviário, o time de Gustavo Morínigo até criou boas chances de marcar, mas não teve eficiência. O Vovô finalizou 14 vezes contra a meta do Tubarão, mas apenas cinco foram em direção ao gol de Douglas.

Os dados são do portal FootStats

