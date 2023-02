Morínigo explica mudanças no time titular do Ceará e avalia desempenho da equipe

O Ceará empatou em 1 a 1 com o Ferroviário em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Cearense, na noite da última terça-feira, 31, no PV. Em relação ao duelo contra o Tubarão da Barra pela Copa do Nordeste, o técnico Gustavo Morínigo fez algumas alterações no time titular e as explicou na coletiva após a partida.

“Estamos trabalhando em todos os setores. Há alguns jogadores que estão com sobrecarga de jogo e decidimos deixá-los fora desse início de partida”, afirmou o comandante.

O meia-atacante Vina voltou a ficar de fora da lista de relacionados do Ceará. O jogador já havia sido cortado da partida contra o Pacajus, também pelo Estadual, no último meio de semana. Gustavo Morínigo revelou que o atleta não foi para o jogo porque trata uma pequena lesão e está em observação.

“Não me agrada muito falar de jogadores que não foram relacionados, mas ele (Vina) teve uma pequena lesão que está sendo observada. Acredito que essa semana ele estará bem novamente e estará com a gente”, revelou.

Uma das mudanças que mais chamaram a atenção dos torcedores foi a escalação do volante Caíque Gonçalves no lado direito da defesa. O treinador explicou que a mudança foi tática e que o jogador dá mais segurança em relação aos companheiros por ter características mais defensivas.

“Acho que Caíque fez um grande jogo, levando em conta o rival. Não é uma improvisação porque Caíque já jogou nessa posição e nos deu muita segurança nesse setor, levando em conta que os laterais que temos têm características mais ofensivas e não são tão defensivos. Hoje precisávamos defender essa zona e estamos muito contentes com isso, e a decisão foi mais tática, para que ele fizesse um jogo apoiado, como fez hoje, e deixar as beiradas do campo para Erick, que está mais acostumado a atuar por fora”, explicou.

Avaliação do desempenho do time

O Ceará abriu o placar no início da partida, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Gustavo Morínigo afirmou que a equipe falhou em administrar a partida nos primeiros 45 minutos e que isso permitiu chances ao Ferroviário.

“O primeiro tempo foi um pouco fechado para nós. Tentamos primeiramente cortar o circuito de jogo deles, e segundo atacar a parte sensível deles. O gol no início acredito que foi em um momento que precisávamos, mas não soubemos administrar o jogo. Cometemos erros na gestão do jogo desde o começo e isso deu possibilidades a eles. O primeiro tempo não foi bom”, afirmou.

Porém, o paraguaio elogiou o segundo tempo do Alvinegro e lamentou os erros no terço final do campo, que foram decisivos para manter o marcador igualado no final do confronto.

“O segundo tempo foi melhor, o time foi totalmente protagonista. Tivemos a bola, não lembro de uma chegada certeira deles e nós erramos bastante no terço final. Um empate que não queríamos, mas tem que seguir trabalhando, não há outro jeito”, elogiou.

