Responsável pela operação de jogos e eventos do Vovô, Veridiano Pinheiro reafirma posição do clube sobre determinação da SSPDS em relação ao Clássico-Rei

A reunião sobre a operação do Clássico-Rei da quinta rodada do Campeonato Cearense ocorreu na tarde desta terça-feira, 31, na sede da Federação Cearense de Futebol. Na ocasião, representantes de Fortaleza, Ceará, FCF e da Polícia Militar estiveram presentes.

Diretor de operação de jogos e eventos do clube alvinegro, Veridiano Pinheiro reafirmou, de forma exclusiva, ao Esportes O POVO que o Vovô deseja que o confronto tenha as duas torcidas presentes. Assim como a diretoria do Leão do Pici, a cúpula alvinegra também se posiciona contra a determinação da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que ordenou que o jogo seja com torcida única.



"Há anos a gente vem discutindo retomar o 'meio a meio' (divisão das torcidas) porque essa é a essência do Clássico-Rei. Não podemos jamais aceitar essa história de torcida única até porque os dois clubes têm departamento de operação de jogo que rodam o Brasil todo estudando. Nós, como mandantes, somos totalmente a favor das duas torcidas."

Veridiano usou como exemplo as operações das partidas com mais de 65 mil pessoas, realizadas no Castelão. De acordo com ele, um duelo com 15 mil pessoas não é visto com temor.

"Já fizemos espetáculos para mais de 65 mil pessoas, não é um evento para 15 mil que vai causar uma temeridade. Não adianta comparar com dez anos atrás, os clubes evoluíram. Somos referência em operação de jogo no Brasil", finalizou.

Detalhes da reunião

A reunião realizada na Federação Cearense de Futebol (FCF) nesta terça-feira, 31, com representantes de Ceará e Fortaleza e de órgãos públicos, terminou sem definição sobre a presença das torcidas no primeiro Clássico-Rei de 2023. A diretoria alvinegra apresentou o plano para o jogo e a Polícia Militar (PM) pediu 48 horas para a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS-CE) analisar a proposta.

Principais pontos da proposta do Ceará:

Presença das duas torcidas

Carga de 15 mil ingressos

Uso de tapumes para torcidas não se encontrarem do lado de fora do estádio

Sem venda de ingressos no dia do jogo





