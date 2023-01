Ceará se posiciona a favor de duas torcidas no Clássico-Rei

Mandante no primeiro Clássico-Rei da temporada, válido pelo Campeonato Cearense e marcado para o dia 7 de fevereiro, o Ceará se posicionou a favor da presença das duas torcidas no estádio Presidente Vargas.

Essa foi a manifestação do clube em resposta ao Esportes O POVO, nesta segunda-feira, 30, minutos após a divulgação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) de que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e o Núcleo de Defesa do Desporto e do Torcedor (Nudtor) determinaram torcida única no Clássico-Rei da 5ª rodada do Estadual.

A ideias das duas instituições é que apenas torcedores do Alvinegro compareçam ao estádio no dia do jogo e que a carga de ingressos seja limitada a 15 mil bilhetes.

O Alvinegro informou, no entanto, que ainda não foi notificado da decisão. A Federação Cearense de Futebol (FCF) também se manifestou a favor das duas torcidas e disse que o assunto será debatido na reunião de providências para a partida, que acontecerá nesta terça-feira, 31, com representantes dos clubes, órgãos de segurança e do MPCE. O Fortaleza não vai se posicionar antes da reunião.



