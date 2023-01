Ceará x Maracanã ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Maracanã se enfrentam hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01), pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a partida, Morínigo deve manter Guilherme Castilho entre os titulares. O meia foi destaque e fez um belo gol contra o Pacajus. O técnico ainda deve promover o retorno de alguns atletas ao time, como Vina, Richard e Danilo Barcelos.

No entanto, o Ceará também tem desfalques para o confronto contra o Azulão da Região Metropolitana. O zagueiro Luiz Otávio sofreu uma entorse do joelho direito e uma lesão no menisco lateral. Já o lateral-direito Michel Macedo segue entregue ao departamento médico após lesão no bíceps femoral da coxa direita.



Nesta rodada, inclusive, o time alvinegro pode garantir sua classificação para a fase mata-mata do Estadual. Em caso de vitória, o Vovô precisará torcer para que Caucaia e Barbalha não vençam. Além disso, pode se classificar mesmo empatando, desde que Caucaia e Barbalha percam.

Assim como o Vovô, o Maracanã também quer manter sua campanha no Campeonato Cearense com 100% de aproveitamento. O Azulão venceu Caucaia e Barbalha por 1 a 0 nas rodadas anteriores e ocupa a segunda colocação do Grupo B do Estadual. (Com João Pedro Oliveira)

Ceará x Maracanã ao vivo: onde assistir à transmissão

Nosso Futebol: serviço de pay-per-view



Campeonato Cearense 2023 - Ceará x Maracanã

Escalação provável

Ceará

4-4-2: Richard; Igor, David Ricardo, Tiago Pagnussat e Danilo Barcelos; Caíque Gonçalves (Richardson), Guilherme Castilho, Jean Carlos e Vina; Janderson e Vitor Gabriel. Téc: Gustavo Morinígo.

Maracanã

4-4-2: Rayr; Zé Augusto, Igor, Guilherme e Talys; Dindê, Michel, Renê, Patuta; Romarinho (Balotelli) e Hudson. Téc: Júnior Cearense.

Quando será Ceará x Maracanã

Hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01), às 16 horas

Onde será Ceará x Maracanã

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

