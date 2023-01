Santos x Ferroviária ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Ferroviária se enfrentam hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01), pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Dentro de campo, Odair tem alguns problemas para montar a sua equipe. Após realização de exames, o zagueiro Maicon teve constatado um edema muscular no adutor esquerdo e iniciou o tratamento no Departamento Médico.

O zagueiro Alex Nascimento, em transição depois de sofrer um edema na coxa esquerda, o lateral esquerdo Felipe Jonatan, com lombalgia, o meia Ed Carlos, se recuperando de uma lesão no ombro, e o meia-atacante Miguelito, liberado após a morte da mãe, seguem de fora.

Em compensação, o atacante Mendoza já treina normalmente após apresentar uma amigdalite. Já o volante Dodi, cortado do último jogo devido a uma mialgia no reto femoral, é dúvida.

Do outro lado, a Ferroviária está na terceira colocação do grupo C, com três pontos. A Ferrinha terá Elano como treinador pela primeira vez. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Ferroviária ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Paulistão Play: serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - Santos x Ferroviária

Escalação provável

Santos

João Paulo; João Lucas, Messias, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry (Dodi) e Carabajal; Ângelo (Mendoza), Marcos Leonardo e Soteldo.

Ferroviária

Saulo; Heitor, Alisson Cassiano, Léo Santos e Rodolfo; Pablo, Matheus Galdezani e Alvaro; John Kennedy, Ytalo e Douglas Coutinho.

Quando será Santos x Ferroviária

Hoje, sábado, 28 de janeiro (28/01), às 18h30min

Onde será Santos x Ferroviária

Estádio Canindé, em São Paulo (SP)

